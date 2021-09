Ruud de Wild dacht het afgelopen jaar heel lang dat hij dood zou kunnen gaan. Dat vertelt de radio-dj in een gesprek met zijn collega Gijs Staverman voor de stichting KWF Kankerbestrijding.

"Ik heb heel lang gedacht dat ik dood kan gaan", vertelde De Wild. De radiomaker had kanker en werd meerdere malen geopereerd. Hij is inmiddels schoon verklaard.

"Ik wist het vanaf afgelopen januari en toen heb ik het stilgehouden. Pas voor de grote operatie, bij de derde ingreep, heb ik het bekendgemaakt. Ik heb het geluk dat ik er relatief snel bij was. Als ik het een half jaar later had ontdekt, dan hadden wij nu niet gebeld."

De radio-dj roept iedereen op om KWF te steunen: "Er is veel meer geld nodig voor onderzoek, omdat kanker de wereld uit moet."

De KWF Collecteweek is maandag officieel gestart. Ook NPO Radio 2 komt in actie door honderd uur radio te maken voor de stichting.