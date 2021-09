Girls Aloud-zangeres Sarah Harding overleed afgelopen weekend op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De overige vier bandleden hebben op Instagram verslagen gereageerd op het nieuws.

"Hoewel we wisten dat deze dag eraan zat te komen, ben ik sprakeloos dat onze prachtige, unieke, gekke, eigenaardige, vriendelijke en zachte Sarah er niet meer is", schrijft Cheryl Tweedy (voorheen bekend als Cole). De zangeres zegt dat het pijnlijke besef dat Harding is overleden nog veel ongeloof bij haar oproept.

Tweedy, die na haar periode in Girls Aloud ook solo hits scoorde, neemt de tijd om de fanclub van de band te condoleren. "We waren als een familie en we kennen vele van jullie namen. Ik wil dat jullie weten hoeveel jullie steun en liefde voor Sarah hebben betekend in haar kwetsbaarste tijden", aldus de zangeres. "Ik weet dat velen van jullie diep zijn geraakt door dit verlies en ik stuur jullie veel liefde."

Girls Aloud werd in 2002 in het programma Popstars: The Rivals gevormd en bestond naast Harding en Tweedy uit Kimberley Walsh, Nicola Roberts en Nadine Coyle. Het Britse vijftal scoorde in Nederland hits als Sound of the Underground en Jump, maar beleefde vooral in hun thuisland grote successen. Ze scoorden twintig toptienhits achtereen, waarvan er vier op de eerste plaats belandden. De band stopte in 2009, maar keerde in 2012 terug voor een reünie.

'Haar aanstekelijke lach was een van mijn favoriete dingen'

"Dit doet zo veel pijn", schrijft Walsh op Instagram. "Om wakker te worden wetende dat jij er niet meer bent, is te veel om aan te kunnen. Het horen van jouw aanstekelijke lach was een van mijn favoriete dingen in de wereld", aldus de zangeres die schrijft dat haar hart is gebroken.

Coyle zegt zich volledig verslagen te voelen door het nieuws. "Ik kan geen woorden vinden die recht doen aan wat ik voel bij deze vrouw en wat ze voor mij betekent. Ik weet dat velen van jullie zich ook zo voelen", richt ze zich tot de fans.

Roberts zegt niet te kunnen accepteren dat Harding is overleden. "Mijn hart doet pijn en ik denk de hele dag aan alles wat we samen hebben meegemaakt", schrijft de zangeres. Roberts twijfelde eerst of ze haar gevoelens wel wilde delen, omdat het verlies heel persoonlijk voor haar is, maar bedacht zich toen dat er vele mensen aan het rouwen zijn om haar bandmaatje.

"Een deel van mij en van ons is er niet meer en dat is ondenkbaar, pijnlijk en wreed. Ze zou van jullie berichten hebben genoten vandaag."