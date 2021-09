Realitysterren Erica en Martien Meiland gaan kort nadat ze in Noordwijk een huis hadden gekocht, alweer verhuizen, meldt De Telegraaf.

Nadat de familie van Frankrijk naar Nederland waren verhuisd, kocht zij een huis in Hengelo. Na ruzie met de gemeente verhuisden ze kort daarop naar Noordwijk, waar ze een villa ter waarde van 2,6 miljoen euro kochten. Inmiddels staan de realitysterren weer op het punt om een ander huis te betrekken.

"Vanmiddag ben ik met wel veertig mensen op de foto gegaan tijdens het boodschappen doen, maar dat is geen probleem. Dat hoort er gewoon bij", vertelde Martien Meiland aan De Telegraaf. "Maar dan is het wel lekker dat je het hek dicht kunt doen als je thuiskomt en daar niemand ziet."

De familie Meiland maakte het nieuws bekend tijdens een feest ter ere van de zestigste verjaardag van Martien. "Lieve mensen, welkom op het eerste feest dat we hier geven en dat meteen ook het laatste zal zijn. We gaan weer verhuizen. Ja, alweer."

"Dit huis is gewoon te druk. Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan", zei Meiland, die wel in dezelfde stad wil blijven wonen. "We blijven wel in Noordwijk. We hebben een huis gezien dat je van de weg niet kan zien, dus met een oprijlaan. En dit gaat dus weer in de verkoop."