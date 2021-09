De roze diamant ter waarde van 20 miljoen euro die rapper Lil Uzi Vert in februari in zijn voorhoofd liet plaatsen, is er door fans uitgetrokken, meldt TMZ.

De Amerikaanse rapper vertelde in een interview met TMZ dat hij tijdens een optreden bij het Amerikaanse festival Rolling Loud in de menigte sprong. Eenmaal tussen het publiek trokken fans de diamant uit zijn voorhoofd.

Op de vraag hoe Lil Uzi Vert zich nu voelt, antwoordde hij: "Ik voel me goed. Ik heb de diamant nog steeds, dus ik voel me goed."

De 26-jarige artiest kocht de steen in februari en liet weten dat hij er sinds 2017 voor spaarde. "Ik heb veel diamanten gezien, maar dit was de eerste keer dat ik een roze exemplaar zag. Het heeft lang geduurd tot ik het bedrag bij elkaar had gespaard."

In juni liet Lil Uzi Vert de diamant uit zijn voorhoofd verwijderen, omdat deze volgens hem voor bloedingen zorgde. Voor zijn optreden tijdens Rolling Loud liet hij de steen terugzetten.