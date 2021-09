Dj Lucas de Wert is zaterdag in het huwelijk getreden met zijn verloofde Evelien. In het bijzijn van een klein gezelschap van familie en vrienden gaven zij elkaar het jawoord.

"Ik ben al jaren gelukkig met de liefde van mijn leven, maar het is mooi om dit met een intiem huwelijk te bezegelen in het bijzijn van onze familie en vrienden", aldus De Wert, die samen met Steven Jansen het dj-duo Lucas & Steve vormt.

Het stel is al ruim acht jaar samen.

Een jaar geleden maakte de dj zijn verloving al bekend op sociale media. "Ze zei ja!", schreef de 27-jarige dj uit Maastricht destijds bij een foto waarop hij met zijn verloofde Evelien in bed zit. Op zijn persoonlijke pagina voegde Lucas daaraan toe dat Evelien "natuurlijk" instemde met zijn aanzoek.