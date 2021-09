NPO 3FM-dj Wijnand Speelman is nog altijd in afwachting van excuses van zijn NPO Radio 5-collega Ron Brandsteder. Brandsteder verstoorde vrijdagavond een live radiospelletje op de parkeerplaats naast de studio en dat schoot bij Speelman in het verkeerde keelgat. De twee hebben elkaar sindsdien nog niet gesproken.

Speelman was voor zijn programma Partij voor de Vrijdag bezig met het spel Jeu de boulen met stoelen toen Brandsteder in zijn auto aan kwam rijden. De oud-presentator kwam volgens de 3FM-dj nogal agressief aanrijden, waarna hij het spel zelfs verpestte. "Hij stapt uit zijn auto en schopt zo die stoelen aan de kant zonder iets te zeggen", aldus Speelman.

Een woordvoerder van Omroep MAX, waarvoor Brandsteder radio maakt, liet zaterdagmiddag weten dat er onderling contact is geweest "en daarmee is de kous af". Maar volgens Speelman klopt dat niet. "We hebben elkaar niet gesproken", zegt hij zondag tegen het AD.

"Ik heb wel een goed gesprek gehad met iemand van MAX. Die gaat contact met Ron opnemen en vragen naar de situatie en kijken hoe we dit gaan oplossen."

De dj is geschrokken van de agressieve actie. "Ik wil het niet groter maken dan het is, hij heeft ons niet aangereden. Maar we stonden er wel allemaal van te kijken", zegt Speelman tegen de krant. "Wij schrokken vooral van een collega die zo reageert. We snapten niet dat hij er langs wilde en dan ook nog de stoelen weg ging trappen."