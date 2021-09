Televisiepresentator en komiek Jandino Asporaat en zijn vrouw Shirley verwachten een derde kindje. Dat maakt het stel zondag bekend via Facebook.

"We kunnen het nog steeds niet geloven. Er komt gewoon nog een baby-Dino aan. Hoe dan", schrijft de veertigjarige komiek.

Hij vervolgt: "Tenminste, ik weet wel hoe, maar hoe dan... Ik moet nu al lachen als ik denk aan al die streken van Amy en Elijah, dus je weet nu al dat die derde gaat terroriseren. God sta me bij."

Aan Shownieuws heeft de manager van Asporaat laten weten dat de komiek en zijn vrouw, met wie hij in 2013 in het huwelijksbootje stapte, een zoon verwachten. Die suggestie wekte hij al op sociale media. Niet alleen gebruikte Asporaat blauwe hartjes in zijn bericht, ook de blauwe confetti op de foto's wees die kant uit.