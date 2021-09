Camila Cabello zegt dat therapie haar leven heeft gered nadat ze kampte met een burn-out en angstaanvallen. De zangeres bekent dat ze beter naar zichzelf moest luisteren en dat tegenwoordig ook doet.

"Voor de lockdown had ik een burn-out. Ik leefde met ontzettend veel angst", zegt Cabello in een interview met The Sun.

"Het was te veel. Ik had het gevoel dat ik met een gebroken been aan het rennen was, maar ik luisterde niet naar hoe ik mezelf voelde", aldus de zangeres van nummers als Havana en Señorita. "Ik bleef mezelf vertellen dat alles goed ging."

Maar eigenlijk was het helemaal niet goed. Cabello erkende dat ze hulp nodig had en schakelde die dan uiteindelijk ook in. Met dank aan de coronapandemie. "Daardoor kreeg ik de rust om te zeggen: laat ik niet blijven rennen met dit gebroken been, laat ik het gaan oplossen."

De therapie heeft de Cubaans-Amerikaanse zangeres geholpen, zo zegt ze. "Ik weet nu dat ik voor mezelf moet zorgen. Niemand anders dan ikzelf weet wanneer ik op m'n limiet zit, dus ik moet wat dat betreft goed op mezelf letten."