Presentator Ron Brandsteder heeft liveopnames van het radioprogramma Partij voor de Vrijdag van AVROTROS verstoord door met zijn auto op de opnames in te rijden, meldt RTL Boulevard zaterdag.

Radio-dj Wijnand Speelman vertelde in een interview met Rob Janssen dat hij voor de 3FM-studio in Hilversum bezig was met liveopnames van het item Jeu de boulen met stoelen. Op dat moment kwam Brandsteder aanrijden.

"Er komt een auto aanrijden, een hele dikke, en die herken ik, want dat is de auto van Ron Brandsteder. En die rijdt heel dicht naar ons toe. Zo van: 'Ik moet er langs'. We zijn bezig, je ziet dat we live bezig zijn", vertelt Speelman.

"Maar wat doet Ron, en dat vind ik het heftige, die gaat gewoon gas geven. Zo van: 'Ik rij door'. Hij stapt uit zijn auto en schopt zo die stoelen aan de zijkant zonder iets te zeggen. Hij stapt weer in zijn auto en rijdt door naar zijn parkeerplaats."

De radio-dj verwacht dat zowel de zender als de presentator zich verontschuldigt voor het incident. "En wat ik net al zei: ik verwacht dat wij deze week een bericht krijgen van Radio 5 met een excuses van Ron Brandsteder daarin."

Update: Brandsteder en Speelman hebben contact gehad, meldt een woordvoerder van Omroep MAX. "Er is onderling contact geweest en daarmee is de kous af."