Victoria Verstappen, de zus van coureur Max, zegt in een interview in het supplement Vrouw van De Telegraaf, dat ze graag een lans wil breken voor vrouwen die op jonge leeftijd besluiten een gezin te stichten.

De 21-jarige Verstappen heeft een zoon van ruim negen maanden en is in verwachting van haar tweede kind. Dat ze op jonge leeftijd voor haar eigen kinderen wilde zorgen, was een wens die ze al heel lang koesterde.

"Het moet natuurlijk wel zo uitkomen en goed zitten met je partner, maar dat is gelukkig het geval. De tweede, ook een jongetje, komt er alweer aan."

Verstappen heeft met trouwen iets minder haast: "Doen Tom (Heuts, haar partner, red.) en ik als de kinderen groter zijn, want ik wil ze erbij hebben. Het hoeft voor ons niet groots aangepakt te worden, maar ik wil wel twee jurken en het liefst een bruiloft in het buitenland. Want als het goed is, trouw je maar één keer."

In het interview met de krant laat Verstappen weten dat ze de media-aandacht inclusief bijbehorende foto's nog enigszins onwennig vindt.

"Ik moest dus wel even uit mijn comfortzone bij deze modereportage. Maar ik wil wél graag een boegbeeld zijn voor jonge moeders en laten weten hoe leuk het is om jong kinderen te hebben."

De Telegraaf heeft ook een video-interview met Verstappen gepubliceerd. Daarin zegt ze dat ze in de toekomst graag een boek zou willen schrijven voor jonge moeders. Verstappen, die de kappersopleiding heeft gevolgd en zich voorheen bezig hield met de sociale media van haar racende broer, wil graag uitleggen hoe je er als jonge ouders ook een sociaal leven op kunt nahouden.

Dit weekend vindt de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort plaats. Victoria Verstappen zal daar de verrichtingen van haar broer ter plaatse volgen.