Hoewel hij te horen heeft gekregen dat hij nog maar een half jaar tot een jaar te leven heeft, voelt Jan Rot geen woede. "Nog niet, misschien komt dat als ik me weer echt ziek ga voelen", vertelt de 63-jarige muzikant en schrijver, die uitgezaaide darmkanker heeft, in een interview in het AD weekendmagazine Mezza.

"En op wie moet ik boos zijn? Als ik mijn hele leven had doorgerookt en longkanker had, dan had ik gedacht: jezus man, hoe vaak zag je dat niet op dat pakje staan? Maar dat is het niet. Misschien had ik meer moeten bewegen, dat advies krijg ik nu van de dokters. Ik heb echt een hekel aan zinloos bewegen. Het komt toch neer op die aanvaarding", zegt Rot.

"Ik heb niet het gevoel dat ik tegen deze kanker zou moeten vechten, ik zou niet weten hoe", vertelt de artiest. "Kan ik die kankercellen toespreken? Ik denk het niet. Ik denk wel dat het helpt als ik opgewekt blijf."

'Het is geen hartaanval'

Rot is blij dat hij de tijd heeft om afscheid te nemen.

"Dat vind ik een groot voordeel van mijn situatie: het is geen hartaanval. Ik heb alle tijd om dingen te regelen en ervaar ook hoeveel warmte loskomt bij mensen. Onder het Facebookbericht over mijn ziekte kreeg ik 1500 reacties. Gisteren nog kreeg ik een heel lieve brief van een vriend, die schreef: 'De besten gaan het eerst, dat is een troost'. Dat vind ik wel een mooie."

Voorlopig wil hij nog zoveel doen als mogelijk is. Zo is hij de nieuwe columnist van Mezza en is hij bezig met de vertaling van de musical Matilda.

"Volgend voorjaar de tour met Tango Extremo rond mijn hertaalde versie van de Mattheuspassie", vertelt de muzikant over een ander project.

"Ik ben daar de verteller. Ik heb ze gevraagd nog niet te zoeken naar een vervanger."