Maarten Heijmans heeft geen behoefte zich bezig te houden met de actualiteit. De 37-jarige acteur kijkt als vijftien jaar geen televisie en leest ook amper kranten, zegt hij tegen de Volkskrant.

"Ik zit niet zo aan de pols van de tegenwoordige tijd. Ik kijk al vijftien jaar geen tv, omdat het me zo weinig bracht", zegt Heijmans, die in 2015 een International Emmy Award kreeg voor zijn rol in de Nederlandse televisieserie Ramses.

"Op een avond na weer uren zinloos zappen heb ik de stekker eruit getrokken en nooit meer erin gedaan. Waardoor ik geen idee heb welke programma's er tegenwoordig te zien zijn."

Een krant hoeft Heijmans eigenlijk ook niet: "Eéns per jaar zwicht ik voor een aanbieding van de Volkskrant. Vier weken voor 2 euro. Die zeg ik dan ook meteen weer op, omdat ik 'm toch niet lees. Zonde van het papier. En het bevalt me wel, zo."

'Wie kan ik hier spreken?'

Hoewel hij wel enigszins klaar was om na het winnen van de prestigieuze Emmy in Amerika te gaan werken, is die internationale doorbraak tot nu nog niet begonnen.

"Nadat ik die Emmy had gewonnen, heb ik het geprobeerd en heb ik twee jaar lang zeker tachtig selftape-audities gedaan voor Netflix-series en films, maar er is vooralsnog niks uit voortgekomen. Ik had destijds gewoon met die Emmy in mijn hand naar Los Angeles moeten vliegen, dat beeld op de toonbank bij grote castingbureaus neerzetten en zeggen: 'Zó, wie kan ik hier spreken?'"

Heijmans is binnenkort in de film Mijn vader is een vliegtuig te zien. De film opent op 24 september het Nederlands Filmfestival.