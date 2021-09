Kaley Cuoco en Karl Cook gaan na een huwelijk van drie jaar scheiden. De The Big Bang Theory-actrice en haar man laten in een verklaring aan People weten dat hun levens niet meer bij elkaar passen.

"Ondanks veel liefde en respect voor elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat onze paden ons in tegenovergestelde richtingen brengen", schrijven de twee. "We hebben veel van onze tijd samen publiekelijk gedeeld. En hoewel we dit gedeelte van ons privéleven liever privé zouden houden, willen we eerlijk zijn over onze situatie."

Cuoco en Cook benadrukken dat er geen sprake is van woede en vijandigheid tussen hen. "Integendeel zelfs. We hebben deze beslissing gemaakt met veel respect voor en rekening houdend met elkaar."

Cuoco, die Penny speelde in The Big Bang Theory en de serie The Flight Attendant maakte, waarin Michiel Huisman ook te zien is, trouwde in 2018 met paardrijder Cook. De twee hadden sinds 2016 een relatie en verloofden zich in 2017. Het stel vierde in juni nog hun driejarig huwelijk op Instagram, waarin ze hoopten op nog vele jaren met elkaar.

Cuoco was van 2013 tot 2015 getrouwd met tennisser Ryan Sweeting. Daarvoor had ze een relatie met The Big Bang Theory-tegenspeler Johnny Galecki.