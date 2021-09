Kimberley Klaver is in verwachting van een zoontje. De actrice laat op Instagram weten dat haar tweede kindje een jongen wordt.

De actrice, die vorige maand al aankondigde in verwachting te zijn, schrijft dat het haar eigenlijk "geen donder" uitmaakt wat het geslacht van de baby is en dat ze ook geen voorkeur had. "Het allerbelangrijkste is dat het kindje gezond is en overladen wordt met liefde", aldus Klaver.

"Toch is het een leuk moment, erachter komen wat het geslacht is", vindt ze. "Dit kleine mannetje is heel welkom."

Klaver liet eerder aan RTL Boulevard weten dat ze in maart 2022 is uitgerekend. De 35-jarige actrice beviel in 2019 van haar zoon Julius. Haar verloofde Michel van den Bergh heeft drie kinderen uit een eerdere relatie. Die kinderen noemt Klaver haar "bonuskinderen".