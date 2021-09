De twee kinderen van acteurskoppel Sarah Michelle Gellar en Freddie Prinze Jr. mogen van hun ouders voorlopig geen accounts aanmaken op sociale media, vertelt Gellar aan Us Weekly.

"Mijn zoon Rocky vindt het niet zo erg", zegt de 44-jarige actrice over haar 9-jarige zoon. "Mijn dochter is wel nieuwsgierig, maar we hebben uitgelegd dat dit onze regels zijn en dat in elk huishouden weer andere regels gelden."

Naar eigen zeggen hebben Gellar en haar man uitvoerig met hun kinderen gepraat over sociale media. "Op een dag zal ik eraan moeten geloven. Maar ik heb al aan Charlotte uitgelegd dat ze een openbaar Instagram-account moet nemen, zodat ze verantwoordelijk kan worden gehouden voor alles wat ze daar plaatst", aldus de actrice over haar elfjarige dochter.

"Dat is denk mijn grootste probleem met sociale media: het feit dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze plaatsen. Ik denk dat mijn kinderen daar ook nog te jong voor zijn."