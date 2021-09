Yolanthe Cabau zegt dat de media-aandacht voor haar privéleven heeft bijgedragen aan haar besluit naar Los Angeles te verhuizen. De actrice zegt in gesprek met 100%NL Magazine dat ze voelde dat ze uit Nederland weg moest.

"Ik had graag gewild dat ik kon zeggen: het boeit mij allemaal niet wat ze zeggen. Maar onbewust heeft het wel invloed", zegt Cabau over de verhalen die rondgingen na haar scheiding van Wesley Sneijder.

"Misschien was ik niet alleen naar LA vertrokken, als ik Xess normaal naar school had kunnen doen in Nederland en normaal naar de supermarkt had kunnen gaan. Zonder dat ik heel het land over mij heen kreeg toen wij uit elkaar gingen."

De presentatrice herinnert zich dat er foto's werden gemaakt toen ze haar zoon Xess voor het eerst naar school bracht.

"Ik vond het moeilijk om aan hem - op dat moment vier jaar - uit te leggen waarom iedereen over zijn papa of mama praatte. Het was te veel en ik had het gevoel: ik moet hier weg, om rust te vinden voor hem en mij. Daar hebben de media invloed op gehad. En ik denk eigenlijk op mijn hele carrière."

Cabau kan dingen die over haar geschreven worden nu iets beter van zich afzetten, omdat ze zich realiseert dat er elke dag weer andere verhalen verschijnen. Daarom voelt ze ook minder de behoefte om op roddels te reageren. "Nu ben ik zover dat ik denk: morgen is iedereen dit artikel vergeten. Dat weet ik nu. Maar niet heel lang geleden kreeg ik buikpijn als ik iets las en het klopte niet."