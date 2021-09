Onder anderen Hans Klok en Patricia Paay gaan vanaf oktober stoppen met roken. Ze doet dat in de kader van de actiemaand Stoptober, waarin Nederlanders worden aangespoord om geen sigaretten meer op te steken.

"Ik rook al veel te lang", zegt Klok. "In het verleden heb ik al zo vaak gezegd dat ik ga stoppen. Maar het is altijd mijn guilty pleasure geweest."

De 52-jarige illusionist gebruikt een sigaret vaak als een moment om tot rust te komen. "Maar dat moet afgelopen zijn. Ik voel dat ik in een nieuwe fase in mijn leven zit en dat is dus voor mij het moment om met roken te stoppen. Het geeft ook een extra motivatie dat het nu out in the open is en iedereen op me zal letten."

Ook de 72-jarige Paay probeert om vanaf oktober geen sigaret meer op te steken. De televisiepersoonlijkheid begon een paar jaar geleden opnieuw met roken en merkte dat haar stem hierdoor een octaaf lager is geworden.



"Het is tijd om met deze slechte gewoonte af te rekenen. Roken is slecht. Voor je gezondheid, voor je stem, voor alles. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat ik het ga redden."

Naast Klok en Paay zetten ook acteur Bill van Dijk en realitysterren Louisa Janssen en echtgenoot Rowan zich in als ambassadeur voor Stoptober.