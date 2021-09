Linda Hakeboom, die een jaar geleden liet weten dat ze borstkanker heeft, zegt dat de ziekte haar nog dichter bij haar vriend Rolf heeft gebracht. De 35-jarige documentairemaaktster vertelt in gesprek met Libelle dat hij "onvermoeibaar aan haar zijde stond".

Hakeboom maakt samen met haar vriend een online documentaireserie over haar ziekte. "Het heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht, mijn ziekte en dit project", vertelt de presentatrice.

"We zijn al vijftien jaar samen, dit meemaken heeft voor een enorme verdieping gezorgd. Rolf stond onvermoeibaar aan mijn zijde. Hij troostte me als ik verdrietig was, maakte harde grappen om me op te vrolijken, dat is zo veel waard. Hij wist de dingen waarover ik me in het begin druk maakte ook steeds te relativeren."

Hakeboom heeft een borstoperatie gehad om de tumor te verwijderen. Ze krijgt nu nog een lichte vorm van chemotherapie omdat er nog kankercellen in haar borst zijn gevonden.

"Ik weet echt niet of het goed komt", zegt de presentatrice. "Nog steeds niet. Ik geloof dat ik iedere uitkomst wel kan accepteren, dat was van begin af aan eigenlijk al zo. Ik heb een mooi, rijk en vol leven gehad en als daar nu een einde aan zou komen, kan ik daar vrede mee hebben."