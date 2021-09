De wereldberoemde podcastmaker Joe Rogan zegt dat hij ivermectine, een ontwormingsmiddel dat vooral voor paarden wordt gebruikt, heeft geslikt om van COVID-19 af te komen. Er is echter geen bewijs dat dit medicijn een gunstig effect bij coronapatiënten heeft en het kan bovendien schade veroorzaken.

Het middel is populair onder mensen die hun vraagtekens hebben bij de coronavaccins, maar het gebruik ervan wordt door onder andere de Amerikaanse overheid afgeraden.

Ook het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) raadt het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19 buiten klinische studies af.

De Amerikaan, die ruim 280 miljoen maandelijkse gebruikers op Spotify en zo'n 5 miljoen luisteraars in Nederland heeft, laat in een video op Instagram weten dat hij coronagerelateerde klachten had toen hij terugkwam van een aantal optredens.

Rogan in opspraak om uitspraken over vaccins

Nadat hij zich direct had afgezonderd van zijn gezin, liet Rogan zich testen. Toen hij hoorde dat hij met het coronavirus besmet was, ontfermde de mediamaker zich over allerlei medicijnen die hij in huis had. Zo nam hij onder andere het antibioticum azitromycine, de corticosteroïde ontstekingsremmer prednisolon en dus het ontwormingsmiddel ivermectin.

Volgens Rogan had hij maar een dag echt last van corona. Enkele dagen erna voelde hij zich alweer beter. Wel heeft hij enkele optredens moeten verschuiven.

De 54-jarige Rogan kwam in de afgelopen anderhalf jaar meermaals in opspraak, omdat hij bestaande vaccins in twijfel trok. Ook zei hij dat jongen mensen weinig redenen zouden hebben om zich te laten vaccineren tegen corona. Die laatste bewering probeerde Rogan later weer te nuanceren.