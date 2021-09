De officier van justitie van Ventura County neemt volgens TMZ geen verdere actie richting Britney Spears, nadat zij er door een huishoudster van beschuldigd werd haar te hebben aangevallen.

Er zou te weinig bewijs zijn en daarbij zou de huishoudster ook geen aantoonbare verwondingen hebben of schade aan haar telefoon, zoals de vrouw claimde.

"Zoals ik al eerder zei, was dit niets meer of minder dan een sensatieverhaal dat volledig uit de context is getrokken. We hebben hier te maken met een klassiek 'welles, nietes' verhaal, dat überhaupt nooit zoveel aandacht had gekregen als er geen bekendheid als Britney bij betrokken was", zegt Mathew Rosengart, de advocaat van Spears.

'Dit ging veel te ver'

"Iedereen kan een ander ergens van beschuldigen, maar dit ging veel te ver en we zijn dan ook dankbaar dat de officier van justitie de juiste beslissing heeft gemaakt", vervolgt Rosengart.

"Helaas lijken de media nog steeds niets geleerd te hebben van het verleden waarin mevrouw Spears vaker om niets door het slijk werd gehaald. We hopen dat ze haar met meer respect gaan behandelen."

De huishoudster zou in een verhitte discussie met de zangeres zijn geraakt over haar honden, waarna Spears de telefoon van de vrouw zou hebben gegrepen. Hierop belde de vrouw de politie en diende later een aanklacht tegen Spears in.

Ze meende dat de popster haar honden verwaarloosd, wat volgens advocaat Rosengart niet het geval is. De viervoeters zijn inmiddels weer thuis bij de zangeres.