Prinses Cecilia van Bourbon-Parma is woensdagmiddag op 86-jarige leeftijd in Parijs overleden. Dat heeft haar in Nederland wonende neef prins Carlos, het hoofd van het vorstenhuis Bourbon-Parma, bekendgemaakt.

Van Bourbon-Parma werd in Nederland bekend rond de verloving van haar broer Carlos Hugo met prinses Irene en is de tante van de Nederlandse Margarita de Bourbon de Parme. Margarita was van 2001 tot 2006 getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn.

Vanwege haar strijd voor democratie en een ander bewind in Spanje werd prinses Cecilia van Bourbon-Parma door de toenmalige dictator Francisco Franco verschillende keren over de grens gezet.

Cecilia zette zich met Irene in voor de hulpverlening in Biafra. Dat was een deelstaat van Nigeria die zich eind jaren zestig probeerde af te scheiden, met veel bloedvergieten tot gevolg.

"Bij het uitbreken van de Biafraoorlog meldde ze zich aan als vrijwilliger bij de Orde van Malta en voerde ze ononderbroken humanitaire hulpvluchten uit, aangezien ze ook piloot was", aldus Carlos over zijn tante.

Zus overleed vorig jaar aan corona

Prinses Cecilia was peettante van Carlos' in 2013 geboren tweede dochter prinses Cecilia en was in 2016 met haar zussen Maria Teresa en Maria de las Nieves in de kathedraal van Parma bij de doop van Carlos' zoon prins Carlos Enrique.

Bij die plechtigheid was ook koning Willem-Alexander met zijn gezin aanwezig.

In de laatste jaren van haar leven wijdde prinses Cecilia, die op 12 april 1935 in Parijs werd geboren, zich in Parijs aan de Vereniging voor Palliatieve Zorg, om zieken te begeleiden.

De prinses woonde samen met haar zussen Maria Teresa en Maria de las Nieves. Maria Teresa overleed vorig jaar maart aan de gevolgen van het coronavirus.

De Bourbon-Parma-familie, behalve Cecilia, verzamelde zich afgelopen vrijdag nog in Parma voor de bijzetting van de urn met de as van Maria Teresa in de crypte van de Steccata-basiliek.