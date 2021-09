Een van de getuigen in het proces rond R. Kelly claimt dat de Amerikaanse artiest een pistool bij zich hield tijdens de seks, meldt Fox News. De I Believe I Can Fly-zanger wordt ervan beschuldigd dat hij een netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen.

"Hij had een wapen bij zich, zodat ik me zou blijven gedragen", vertelt de getuige over haar ervaringen met de zanger in een hotel in New York.

Toen ze het pistool zag, zou R. Kelly tegen haar gezegd hebben dat ze het wapen moest negeren. Vervolgens zou hij haar hebben gedwongen tot orale seks.

Er zijn inmiddels diverse vermeende slachtoffers aan het woord gekomen in het proces, dat 18 augustus van start ging. Volgens de aanklagers heeft de 54-jarige zanger "een team van toegewijde medewerkers en naasten om zich heen verzameld met als doel zijn persoon te verheerlijken en zijn wensen en eisen te vervullen".

Kelly zou hierbij zijn nauwe contacten uit de muziekwereld hebben ingezet voor "criminele doeleinden". Kelly heeft alle beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend.