Lidl zet de samenwerking met Sonja Bakker voort, zo laat het bedrijf desgevraagd aan NU.nl weten. De supermarktketen, die sinds acht jaar boeken en recepten uitbrengt met de dieetboekenauteur, ziet ondanks Bakkers bekentenis van receptplagiaat geen aanleiding om een punt te zetten achter de samenwerking.

"Het nieuws gaat over plagiaat van recepten op de socialemediakanalen van Sonja Bakker. Voor zover wij nu weten, is het daartoe beperkt", laat Lidl weten.

"Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om enige verandering te brengen in de prettige samenwerking die wij met Sonja Bakker al enkele jaren hebben."

De supermarktketen en Bakker begonnen hun samenwerking in 2013. Sindsdien brengt de auteur regelmatig boeken en recepten uit die zij heeft gemaakt voor Lidl.

Bakker gaf woensdag in een interview met De Telegraaf toe dat er binnen haar bedrijf plagiaat is gepleegd. Een medewerker nam recepten van concurrenten over en plaatste deze op Instagram.

Bakker treft schikking met foodblogger

Het interview volgde ongeveer twee weken nadat foodblogger Silvia Ribas Dunnirvine Bakker van plagiaat had beschuldigd. Ook andere receptenmakers zouden aan de bel hebben getrokken, waarna het Instagram-account van Bakker werd verwijderd.

Met Ribas Dunnirvine wordt een schikking getroffen, laat Bakker weten. Volgens de schrijfster hebben andere bloggers nog niet van zich laten horen. Als die zich alsnog melden, staat ze open voor een gesprek.

De toedracht van het plagiaat wordt nog onderzocht, maar Bakker zegt dat ze hoe dan ook eindverantwoordelijk is.