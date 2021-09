De Japanse prinses Mako gaat mogelijk eind dit jaar eindelijk trouwen met haar geliefde Kei Komuro, zo melden Japanse media. In 2017 maakte het koppel hun verloving al bekend, maar het huwelijk werd diverse keren uitgesteld.

Mako en Kei (beiden 29) zouden oorspronkelijk al in november 2018 trouwen, maar het huwelijk werd uitgesteld tot 2020. Dat gebeurde vanwege onder meer een ruzie om geld tussen de moeder van Kei en haar ex-verloofde.

De man zou haar geld hebben gegeven voor de studie van Kei, maar eiste later zijn geld weer terug. Zolang die ruzie niet was opgelost, kon van een trouwpartij volgens de vader van Mako geen sprake zijn. Door de coronacrisis kon het huwelijk ook in 2020 niet doorgaan.

Volgens een overheidsbron zullen traditionele huwelijksceremonies, zoals de plechtige Nosai no Gi-ceremonie, nu worden overgeslagen.

Mako is volgens de ingewijde van plan af te zien van de afkoopsom waar zij recht op heeft bij het verlaten van de keizerlijke familie; een prinses die trouwt verliest automatisch haar titel, positie en lidmaatschap van het keizershuis. Ook zal Mako waarschijnlijk met haar echtgenoot naar de Verenigde Staten verhuizen, als Kei daar aan de slag gaat bij een advocatenkantoor.

Kroonprins Akishino, de vader van Mako, gaf afgelopen november al toestemming voor het huwelijk. "Als ze het echt willen, dan moet ik dat als ouder respecteren", zei hij toen.