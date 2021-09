Sonja Bakker zegt dat er binnen haar bedrijf plagiaat is gepleegd. Aan De Telegraaf laat de dieetdeskundige weten dat een medewerker recepten van concurrenten heeft overgenomen en geplaatst op Instagram. Ook heeft ze een doodsbedreiging per mail ontvangen.

Met foodblogger Silvia Ribas Dunnirvine zal een schikking worden getroffen, zegt Bakker.

Ribas Dunnirvine zocht direct juridische hulp nadat ze erachter kwam dat het team van Bakker meerdere recepten van haar had overgenomen en gedeeld op sociale media. Content mag niet zonder toestemming worden gebruikt.

"Mijn advocaat en die van haar zijn momenteel in gesprek om uit te zoeken wat er precies allemaal mis is gegaan, maar ook hoe we het samen kunnen oplossen. Ik kan alleen maar zeggen dat ze gelijk heeft", zegt Bakker tegen de krant. "Er zal een schikking komen. En dat vind ik nog reëel ook. Het is gewoon plagiaat."

'Het is mijn schuld'

Volgens Bakker hebben andere bloggers nog niet van zich laten horen. Maar als die zich melden staat Bakker open voor een gesprek.

Hoe het plagiaat precies heeft kunnen ontstaan wordt nog uitgezocht, maar Bakker vindt zichzelf hoe dan ook eindverantwoordelijk.

"Voor corona zaten we met elkaar op kantoor en namen we alles altijd goed door. Nu verliep alles via zoom. Een medewerker van mij haalde uit het buitenland foto's van het internet, waarvan ik dacht, dat deze rechtenvrij waren. Dat was dus niet het geval. Ze zijn één op één gekopieerd. (...) Natuurlijk kan ik de bewuste medewerker daarop aanspreken, maar het is mijn schuld dat het mis is gegaan. Ik heb er niet goed op gelet."

'Ik ben geen oplichter'

Voor Bakker is dit niet de eerste keer dat ze dergelijke beschuldigingen ontvangt. Voedingscoach Bea Pols stapte in 2006 naar de rechter omdat Bakker complete zinnen uit haar boek zou hebben gekopieerd. Volgens Bakker staat de huidige discussie los van haar kookboeken. "Die maak ik helemaal zelf in eigen beheer."

De plagiaatkwestie heeft wel tot ernstige bedreigingen aan het adres van Bakker geleid, zegt ze.

"Via mijn e-mail ben ik met de dood bedreigd. Op straat schelden mensen mij uit dat ik een oplichter ben. En dat ik in de gevangenis hoor. Ondanks de fouten die ik op mijn Instagram heb gemaakt, ben ik geen oplichter."

Het Instagram-account van Bakker is verwijderd.