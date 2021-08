Raven van Dorst, die voor hun programma Boerderij van Dorst samen met bekende Nederlanders een vervallen boerderij bij Apeldoorn opknapt, is daar ook een groot deel van hun tijd woonachtig. De presentator leeft daar zelfvoorzienend, iets wat hen al een tijdje wilde doen.

"Ik liep al een tijdje rond met het idee om buiten de stad te gaan wonen en iets meer zelfvoorzienend te gaan leven", vertelt Van Dorst, die zich niet identificeert als man of vrouw en daarom hen genoemd wil worden, in gesprek met Veronica Superguide.

Door de rustigere coronaperiode was dit mogelijk. "Het leek me leuk om dat in een programmavorm te gieten, want het is toch een interessant gegeven: een stadsmens die buiten gaat wonen en voor zichzelf gaat zorgen."

Ook het klimaatprobleem is voor Van Dorst een van de redenen: "Het leek me goed om dat leerproces in te gaan: zelf groenten verbouwen, dingen opknappen, in de weer met geiten en kippen. Dus nu woon ik sinds april het leeuwendeel van mijn tijd op die boerderij."

De rest van de tijd woont Van Dorst in Rotterdam, maar hen wil wel uit de grote stad vertrekken. "Misschien iets minder extreem, want deze plek is best wel een grote akker voor een persoon. Het is fucking hard werken. Ik moet letterlijk en figuurlijk ploegen. Vooral omdat ik het zo veel mogelijk zonder machines wil doen, want al die fossiele brandstof is straks gewoon echt op."

Boerderij van Dorst is vanaf woensdag 8 september wekelijks om 20.25 uur te zien op NPO3. In de eerste aflevering zijn presentator Martien Meiland en politica Caroline van der Plas te gast.