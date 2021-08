Sandra Oh, die tien seizoenen lang de rol van Christina Yang in Grey's Anatomy speelde, had na haar rol in de serie "een flinke dosis therapie nodig". In een interview met Sunday Today vertelt de vijftigjarige actrice dat ze veel last van haar bekendheid had.

Oh, die voor haar rol een Golden Globe won en voor meerdere Emmy's genomineerd werd, noemt de periode traumatisch.

"Ik zeg dit, omdat de omstandigheden waarin je je werk doet in principe met veel privacy gepaard gaan", vertelt de Killing Eve-actrice.

"Maar als je je privacy door je werk verliest, moet je vaardigheden aanleren om je werk te kunnen blijven doen en daarbij 'echt' te blijven. Dus waar ik eerst niet uit durfde te gaan en mezelf verstopte in restaurants, leerde ik om te gaan met publieke aandacht en verwachtingen, zonder mezelf daarbij te verliezen."

Ze vervolgt: "Ik heb veel gehad aan de hulp van een psycholoog. Vergis je niet in hoe belangrijk mentale hulp is. Het kost tijd om uit te zoeken wie je bent en hoe je dicht bij jezelf blijft. In de meeste gevallen gaat dat gepaard met nee leren zeggen. Je kunt nou eenmaal niet iedereen tevreden stellen en het is oké om soms voor jezelf te kiezen zonder je daar schuldig over te voelen."

Oh verliet de ziekenhuisserie in 2014. Momenteel is ze te zien in de BBC-thrillerserie Killing Eve.