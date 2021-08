Matthijs van Nieuwkerk gaat voorlopig niet meer op een racefiets zitten. De zestigjarige presentator heeft rugklachten en zoekt nu een ander fietsmodel om fit te kunnen blijven, zegt hij in de VARAgids.

"Ik zoek nu een sportfiets zonder racestuur, dus wel met dunne bandjes."

Dat hij het fietsen op een racefiets moet opgeven zit Van Nieuwkerk niet lekker, maar er zijn gelukkig nog andere sporten waarop hij zich kan toeleggen.

"Echt goed nieuws is het niet denk ik, maar tennissen gaat goed. Ik serveer nog steeds stevig bovenhands en drie sets zijn geen enkel probleem. En mijn dagelijkse realitycheck zijn twintig squats en daarna drie minuten planken. Gewoon 's ochtends naast het bed."

'Nooit meer zal je de oude worden'

Hoewel hij zich, afgezien van de rugklachten, nog fit voelt, is Van Nieuwkerk zich wel degelijk van sterfelijkheid bewust.

"Wanneer deelt die vreselijke Magere Hein zijn eerste tik uit? Meestal zonder aankondiging of reden. Pats! En daar lig je dan, aan slangetjes en metertjes in een academisch ziekenhuis. Nooit meer zal je de oude worden. Of Magere Hein loopt je huisje nog even voorbij. Noem dat dan maar gerust een beetje mazzel."

In het interview werd Van Nieuwkerk ook naar zijn nieuwe relatie gevraagd. Na een huwelijk van 35 jaar heeft hij nu een relatie met Tubantia-hoofdredacteur Martha Riemsma.

"Ik werd aan haar voorgesteld door mijn vriend 'Eus' (Özcan Akyol, red.). Wat moet ik er verder over zeggen? Ik zou met gemak kunnen verdedigen dat ik hier niet aan toe was en er al helemaal niet op uit was, maar wat heeft het voor zin: daar stonden we."