Ruud de Wild is maandag geopereerd aan darmkanker. De operatie is goed verlopen, meldt zijn vriendin Olcay Gulsen in haar Instagram Stories.

"Operatie geslaagd", schrijft ze bij een foto van De Wild in een ziekenhuisbed. De radio-dj, bij wie begin dit jaar darmkanker werd geconstateerd, liet eerder weten maandag opnieuw onder het mes te moeten.

Voorafgaand aan de operatie zei De Wild er vertrouwen in te hebben. "Vriendelijk lachen heb ik de chirurg beloofd. Zenuwen, maar vertrouwen. Als controlebehoeftig persoon is dat best een opgave", schreef hij op Instagram bij een selfie vanuit het ziekenhuis.

De Wild maakte eind maart bekend dat bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hij werd kort daarna voor het eerst geopereerd aan de ziekte.