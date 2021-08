Jaimie Vaes vindt dat ze de videoboodschap die ze met Lil Kleine heeft opgenomen om zijn arrestatie op verdenking van mishandeling toe te lichten beter niet had kunnen plaatsen. De realityster vertelt aan LINDA.meiden dat ze met twijfels zat toen ze de video maakte.

Lil Kleine werd eind mei gearresteerd na een voorval met Vaes in een hotel op Ibiza. De twee verklaarden enkele dagen later dat er geen geweld is gebruikt. Vaes zegt nu dat ze de video met deze verklaring beter niet naar buiten had kunnen brengen.

"Dat statement naar buiten brengen, ik had daar gemengde gevoelens over. Waarschijnlijk zie je dat aan me. Ik zit daar met twijfel, niet 100 procent ontspannen", zegt Vaes in een reactie op mensen die menen dat ze verstard naast de vader van haar kind zat.

"Is het statement een stukje sturing van het management geweest? Wellicht. Als publieke gezichten overleggen we veel met het management, dat is normaal. We hadden het beter niet naar buiten kunnen brengen. Ik had naar mijn intuïtie moeten luisteren", zegt ze nu.

Vaes legt in het interview uit dat Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, en zij een relatiepauze hebben ingelast. Vaes woont op Ibiza met haar zoon Lío en Scholten is in Amsterdam. "Ik kan er nog geen tijdsbestek aan verbinden, maar ik hoop dat we op een liefdevolle, gezonde manier samen onze weg vervolgen", zegt ze over een mogelijke toekomst met hem.