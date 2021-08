Caroline, een van de deelnemers aan B&B Vol liefde, heeft onlangs haar bed and breakfast in het Oostenrijkse Bad Kleinkirchheim verkocht. De Nederlandse kreeg een goed bod via haar makelaar, wat haar tot het besluit heeft bewogen.

De realityseriedeelneemster spreekt van "de moeilijkste beslissing van haar leven". De bed and breakfast opende ze eind 2019, maar is door de coronapandemie slechts een korte periode open geweest.

"Toen ook nog eens het complete winterseizoen niet doorging, kreeg ik het wel benauwd", vertelt Caroline in gesprek met De Telegraaf.

"Hoe ging ik dat allemaal doen? Want steun heb ik niet gekregen van de Oostenrijkse regering. De vaste lasten liepen natuurlijk wel gewoon door."

Via haar makelaar kreeg ze het bericht dat iemand erg in het huis geïnteresseerd was. "Het overviel mij eigenlijk wel, want verkopen was in principe niet de bedoeling. Maar het bod was zo goed, dat ik dacht: ik ben gekke Jetje als ik hier niet op inga."

Caroline, die geen liefde aan het programma overhield, zal samen met haar hond Roos terugkeren naar Nederland. Ze betrekt een woning in Amsterdam en begint met een opleiding tot vastgoedstylist. "Ik heb mijn eigen B&B ingericht. Daar wil ik mee doorgaan."