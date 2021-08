Mirella van Markus en haar partner Claudia hebben samen twee dochters van een gezamenlijke donorvader. De presentatrice vertelt aan de De Telegraaf dat ze hun dochters zo snel mogelijk uitlegden hoe hun gezin in elkaar steekt.

"Toen ze een jaar of drie was, begon Sammie vaders van andere kinderen papa te noemen. Dat was voor ons een teken om het gesprek te hebben", zegt de 44-jarige Markus tegen de krant.

"Nu is het heel duidelijk voor ze: ze hebben twee mama's, maar om een kindje te krijgen heb je een zaadje van een man nodig. Papa Hans heeft ons daarbij geholpen en daarom kunnen we nu met zijn vieren samen zijn."

Hans is de broer van een vriendin van Markus en haar partner. Zijn rol in het gezin valt volgens haar te vergelijken met die van een goede vriend of van een oom.

Vrienden van hun kinderen stellen veel vragen als ze voor het eerst bij het gezin van Van Markus over de vloer komen.

"Ze zitten vol met vragen. Hebben Sammie en Bobbie geen vader? Oh, is 'ie dood? Niet? Waarom zijn jullie dan niet getrouwd? We geven ze eerlijk antwoord en ze vinden het dan heel gewoon. Kinderen zijn daar zo makkelijk in. Heerlijk!"