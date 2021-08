De Britse prins Charles kan zich nog altijd heel goed de "geweldige" tuinman uit zijn jeugd voor de geest halen die voor de koninklijke familie werkte. Hij hielp Charles en zijn zus prinses Anne destijds met het moestuintje dat zij onderhielden. Daar heeft de prins nog altijd bijzonder goede herinneringen aan.

In gesprek met dichter Simon Armitage op BBC Radio 4 vertelde de prins over zijn jeugd en zijn passie voor tuinieren die toen is ontstaan. Al op jonge leeftijd was hij veel in de tuin te vinden.

"Mijn zus en ik hadden ergens achter in een hoek een kleine moestuin. We hadden veel plezier toen we probeerden tomaten en dat soort dingen te telen. Overigens nogal zonder succes", grapte de 72-jarige Charles in het interview, dat zaterdagavond werd uitgezonden.

De tuinman die toen bij de familie in dienst was, heeft grote indruk op de Britse troonopvolger gemaakt. "Er was een geweldige hoofdtuinman in Buckingham Palace, meneer Nutbeam heette hij. Schitterend. Hij was geweldig en heeft ons een beetje geholpen, mijn zus en ik, met de kleine tuin die we hadden."

Charles vertelde ook nog hoe bevredigend hij het vond om zijn eigen groente en fruit te verbouwen. "Dit is nog een reden waarom ik het altijd zo belangrijk vind manieren te vinden om kinderen aan te moedigen groenten en dergelijke op school te verbouwen", zei hij.