Jan van Ingen, de ex-man van zangeres Marga Bult, is overleden. De ondernemer overleed dinsdag op 73-jarige leeftijd in zijn woonplaats Denekamp, laat de 65-jarige zangeres zaterdag op Facebook weten.

"Mijn grootste vriend door dik en dun, prachtmens en bovenal een zeer liefdevolle vader van onze drie mooie kinderen Jill, Joey en Jim is thuis, omringd door de liefde van ons hele gezin, na een aantal heftige weken rustig ingeslapen", schrijft Bult.

Van Ingen was de manager van meidengroep Babe, waar Bult van 1981 tot en met 1986 deel van uitmaakte. In de jaren zeventig richtte de ondernemer het bedrijf VIP Events op, waar Bult later ook toe behoorde. De twee gingen in 2015 na een huwelijk van ruim dertig jaar uit elkaar.