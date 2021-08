De kans dat Kim Kardashian en haar ex-man Kanye West weer bij elkaar komen is niet onwaarschijnlijk, meldt TMZ zaterdag.

Hoewel Kardashian volgens ingewijden vooralsnog niet van plan is de scheidingspapieren te verscheuren, zijn de twee met elkaar in gesprek. Ze zouden samen praten over hoe ze "de basis van hun relatie weer kunnen opbouwen".

Kardashian was van 2014 tot februari van dit jaar met de 44-jarige rapper getrouwd. De twee hebben vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2). In februari vroeg Kardashian een scheiding aan.

Na de scheiding bleven de twee elkaar publiekelijk steunen en verscheen de veertigjarige realityster bij de albumevenementen van de rapper. Tijdens het derde evenement afgelopen donderdag was Kardashian gekleed in een trouwjurk.

De realityster en de rapper zouden willen werken aan hun band vanwege hun kinderen. Als daar uitkomt dat de twee toch niet willen scheiden, dan is dat voor het hele gezin alleen maar mooi meegenomen, denkt het stel volgens ingewijden.