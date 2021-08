Reese Witherspoon kon op weinig steun van haar ex-man Ryan Phillippe rekenen na de geboorte van hun dochter Ava, vertelde de 45-jarige actrice in de podcast Armchair Expert.

"Ik kreeg niet veel steun na de geboorte van mijn eerste baby en ik leerde al heel vroeg dat het op die manier niet werkt", aldus de actrice. "Ik probeerde vijf maanden lang met Ava door te komen, maar sliep gewoon niet. Ik werd gek."

Ze vertelde dat ze tijdens de eerste paar maanden na de geboorte van haar dochter door slaapgebrek zo veel moeite had met functioneren dat ze ook "niet had kunnen werken".

"Ik had het geluk dat ik geld had gespaard en niet hóéfde te werken, maar het zorgen voor een baby is gewoon geen eenpersoonstaak. Ik zou zelfs zeggen dat het geen taak voor twee personen is."

Witherspoon beviel in september 1999 op 23-jarige leeftijd van haar eerste kind. Zo'n twee maanden daarvoor trouwde ze met Phillippe, haar tegenspeler in de film Cruel Intentions. De twee verwelkomden zoon Deacon Phillippe in oktober 2003. In 2006 ging het stel uit elkaar.

Sinds 2011 is de actrice getrouwd met talentscout Jim Toth, met wie ze een achtjarige zoon heeft.