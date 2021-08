De BMW X7 van de Amerikaanse acteur Tom Cruise is gestolen terwijl hij in Birmingham aan het filmen was voor de actiefilm Mission: Impossible 7.

De auto werd gebruikt om de acteur rond te rijden, die in de stad scènes heeft gefilmd voor het zevende deel van de Mission: Impossible-reeks. Cruise is al bijna een week in de Engelse stad voor opnames.

Het voertuig werd meegenomen in het stadscentrum en stond geparkeerd buiten het Grand Hotel, waar Cruise verbleef.

De auto werd volgens de politie korte tijd later teruggevonden in Smethwick, ongeveer 5 kilometer verderop. In de auto lag bagage van Cruise ter waarde van duizenden euro's. Die bagage is niet teruggevonden.

Wat er precies is gestolen, is niet bekendgemaakt. De zaak wordt nog onderzocht.