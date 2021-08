Zowel Vincent als Caroline uit B&B Vol liefde, die in de laatste aflevering als enige deelnemers iemand uitkozen uit de mannen en vrouwen die bij hen langskwamen, heeft geen relatie overgehouden aan het datingprogramma. RTL Boulevard laat weten dat hun zoektocht niet heeft uitgemond in een liefdesrelatie.

Deelnemer Vincent koos kandidaat Monique uit. Zij is na haar bezoek aan het Italiaanse Valduggia nog wel een keer bij de bed and breakfast van Vincent langsgeweest, maar de twee zijn tot de conclusie gekomen dat er geen relatie inzit.

Hetzelfde geldt voor Caroline uit Oostenrijk, die in de laatste aflevering van het populaire datingprogramma wilde kijken of haar vriendschappelijke relatie met Eric wellicht ook romantisch van aard kon worden. Eric is na zijn deelname nog een keer in Oostenrijk geweest, maar het tweetal heeft besloten dat er niet meer inzat.

In B&B Vol liefde gingen zes bed and breakfasteigenaren op zoek naar de liefde. Bij deelnemers Bert, Roxanne, Debbie en Jacob was het al eerder duidelijk dat zij niet verder wilden met een van de mannen of vrouwen die bij hen te gast waren.