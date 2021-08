Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil Kleine vervolgen voor mishandeling. De rapper moet op 8 september samen met twee mannen van 49 en 51 jaar uit Boxtel voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Olivia op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte.

De drie verdachten zijn gedagvaard voor een zogenoemde regiezitting op 8 september. Dat is een openbare zitting waar de rechtbank wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek en waarop een beslissing wordt genomen over eventuele verzoeken van de verdediging, aldus het OM vrijdag. Waarschijnlijk wordt dan bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.