Kanye West is al sinds de zomer van 2020 van plan om zijn album Donda uit te brengen. Na meerdere malen uitstel en drie evenementen rondom de release moest het vrijdag dan echt gebeuren. De plaat is echter nog steeds niet te beluisteren op streamingdiensten. Wests fans werden donderdag wel getrakteerd op een show waarin de rapper in brand stond en zijn ex-vrouw Kim Kardashian in een trouwjurk verscheen.

West organiseerde donderdagavond het derde evenement rondom het album, ditmaal in het Soldier Field-stadion in Chicago, waar de rapper vandaan komt. Eerder deze week werd al bekend dat zijn ouderlijk huis werd nagebouwd in het stadion als onderdeel van het optreden.

Voor de grote finale van het optreden, waarin hij het nieuwe nummer No Child Left Behind ten gehore brengt, pakt West groots uit. Zo rent hij over het podium in een brandend pak. De in vlammen gehulde West wordt uiteindelijk geblust waarna een vrouw - waarvan aanwezigen zeggen dat het Kim Kardashian is - het podium betreedt in een trouwjurk van Balenciaga.

Op beelden die op sociale media de ronde doen staat ze tegenover West, waarop het lijkt alsof hij zijn geloften uitspreekt. TMZ meldt echter op basis van bronnen dat het tafereel niet betekent dat het eerder dit jaar gescheiden koppel weer bij elkaar is. Wel blijven ze voor altijd aan elkaar verbonden door hun kinderen en zijn ze van plan elkaars carrière te blijven steunen.

Controversiële gasten

Op twee eerdere evenementen in Atlanta liet West, die eerder deze week ook een verzoek indiende om zijn naam officieel te veranderen naar 'Ye', de nummers van de nieuwe plaat al horen. Een van die nummers zou naar verluidt Jail heten en bevat een rap van JAY-Z.

Donderdagavond was JAY-Z echter niet aanwezig en rapt de omstreden DaBaby mee op het nummer. DaBaby ligt al weken onder vuur nadat hij homofobe en denigrerende opmerkingen maakte over mensen met hiv en aids. Verschillende festivals besloten hem van hun line-up te schrappen en artiesten die eerder met hem samenwerkten spraken zich tegen hem uit.

DaBaby is niet de enige controversiële gast die West vergezelt op het podium tijdens de uitvoering van Jail. Ook Marilyn Manson verschijnt op de veranda van de replica van Wests ouderlijk huis. De artiest wordt door meerdere vrouwen aangeklaagd wegens verkrachting en seksueel misbruik. Waarom Manson aanwezig was is onduidelijk, omdat hij voor zover bekend niet meewerkte aan Donda.

Hoewel Wests manager eerder deze week bevestigde dat het album zou verschijnen na het evenement in Chicago, is Donda nog altijd niet te vinden op streamingdiensten. Het blijft onduidelijk wanneer de plaat echt verschijnt.