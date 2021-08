R. Kelly was "een nachtmerrie" voor zijn personeel, zegt zijn oud-manager Tom Arnold (1998-2011) donderdag in de rechtbank van New York. Volgens Arnold hield de zanger er vreemde regels op na en werd salaris van medewerkers ingehouden als die niet werden nageleefd.

Hier wordt R. Kelly in New York van verdacht: Zes vrouwen beschuldigen de zanger van seksueel misbruik en het dwingen tot seksuele handelingen bij anderen.

In onlangs ingediende verklaringen worden de verhalen van nog eens twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen aangedragen.

De vermeende slachtoffers zeggen veelal minderjarig te zijn geweest in de tijd dat Kelly ze dwong tot seksuele handelingen.

Ook het verhaal van Aaliyah, met wie de zanger een relatie had, wordt hierin aangehaald: Kelly zou een vals paspoort voor de destijds vijftienjarige zangeres hebben laten maken om met haar te kunnen trouwen.

Er zijn in totaal 22 aanklachten opgenomen in deze zaak. Het gaat om onder meer seksueel misbruik, sekshandel en het maken van kinderporno. Kelly zou de vrouwen daarnaast hebben ontvoerd en hebben gedwongen tot (seksueel) werk.

Arnold is een van de getuigen die is gehoord in de misbruikzaak tegen Kelly. Volgens Arnold was de zanger ooit zo boos dat hij een mannelijke gids had gehuurd tijdens een uitje in Disney World dat hij een week lang niet betaald kreeg. Dat zou gaan om een bedrag van 1.500 dollar. "Het moesten altijd vrouwelijke gidsen zijn", aldus de oud-manager.

Arnold werd naar eigen zeggen meermaals "beboet" voor dingen die hij niet goed deed. Zo zou Kelly ook salaris hebben ingehouden toen Arnold vergat lunch te halen en zijn telefoon niet opnam omdat hij lag te slapen. Volgens de oud-manager kregen hij en zijn collega's ook een boete omdat ze per ongeluk de donuts van de zanger hadden opgegeten.

De rechtszaak tegen Kelly ging vorige week van start en duurt naar verwachting nog enkele weken. De 54-jarige Amerikaan moet voorkomen voor onder meer seksueel misbruik en mensenhandel. Kelly beweert onschuldig te zijn.