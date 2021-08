Monica Geuze presenteert ook het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave. Niet haar beste vriend Kaj Gorgels, maar de Vlaamse presentator Viktor Verhulst is dit keer naast de influencer te zien. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl hoe ze deze verandering ervoer en wat we van het nieuwe seizoen kunnen verwachten.

Lang had de 26-jarige Geuze niet nodig om aan haar nieuwe cohost te wennen. "Viktor en ik kenden elkaar helemaal niet toen we aan dit project begonnen. We zaten ook niet op dezelfde vlucht naar Spanje, waar de opnames plaatsvonden. Maar echt: binnen een uur was het ijs gebroken."

"Nederlanders staan erom bekend direct te zijn, maar Viktor is dat ook", legt de presentatrice uit. "En we zaten wat betreft humor helemaal op één lijn. Dan is alles wat eventueel problematisch kan zijn al getackeld. Normaal gesproken mag je blij zijn als je al een klik hebt met een cohost, maar Viktor en ik zijn nu echt vrienden."

"Ik besef bovendien ook wel dat ik verwend was toen ik het eerste seizoen met Kaj presenteerde", vertelt Geuze. "Wanneer werk je nou samen met je beste vriend, dat is natuurlijk uniek."

Het eerste seizoen van het oorspronkelijke Temptation Island werd in 2002 uitgezonden door de Vlaamse zender VT4 en Veronica. Geuze was naar eigen zeggen "gelijk megafan". "Als mensen aan me vroegen: waar blijf je voor thuis? Dan was mijn antwoord standaard: Temptation Island. Dit programma presenteren was dan ook een grote droom." Zo groot, dat ze ook dit seizoen weer voor de televisie zit. "Absoluut, ik blijf fan. Hoewel het wel raar zal voelen, omdat je er zelf bij bent geweest."

Monica Geuze en Viktor Verhulst presenteren Temptation Island: Love or Leave. Monica Geuze en Viktor Verhulst presenteren Temptation Island: Love or Leave. Foto: RTL

'Unieke karakters dragen het programma'

Dit seizoen is volgens de influencer extra bijzonder. "Er zitten twee koppels bij met relaties van acht en tien jaar. En de singles spelen een belangrijkere rol dan ooit." Sowieso vindt Geuze de Nederlandse editie van Temptation Island heel anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse versie.

"Nederlanders zijn een heel eigen volk. De Nederlandse kandidaten zijn bijvoorbeeld heel direct. In Amerika wordt alles net wat mooier verpakt. De unieke karakters van zowel de Vlaamse als de Nederlandse kandidaten dragen het programma echt. Het zijn stuk voor stuk sterke persoonlijkheden."

Het presenteren van de tweede reeks van Temptation Island: Love or Leave gaat Geuze naar eigen zeggen een stuk makkelijker af dan de eerste. "Soms wil een van de partners verder met de relatie, terwijl de ander daar anders over denkt. Dat is pijnlijk. Daar kan ik nu beter mee omgaan. Hoe meer seizoenen ik presenteer, hoe meer ook ik groei en kandidaten kan bijstaan."

'Had echt een band met die vrouwen'

Op de vraag of de deelnemers er echt voor de liefde waren of meer voor de roem, is de presentatrice stellig. "Dat vind ik wat kort door de bocht. Alle stellen hebben zich echt opengesteld. Je ziet: ze hebben samen veel meegemaakt en vragen zich af: wil ik mijn leven met hem of haar delen? Is er iemand die beter bij me past?"

Dit soort vragen zorgden voor emotionele momenten bij de deelnemers. "Op een gegeven moment had ik echt een band met vooral de vrouwen, die zag ik gewoonweg vaker. Dan zie je iemand heel diep gaan, terwijl je echt vriendinnen met ze aan het worden bent."

"Dat maakte het voor mij heel bijzonder, want ik denk: als ik al zo'n band met de deelnemers heb, dan krijgen de mensen thuis dat hopelijk ook."

Het nieuwe seizoen van Temptation Island is sinds 26 augustus te zien bij Videoland.