De scheiding tussen actrice Zoë Kravitz en Karl Glusman is sinds begin deze week rond, meldt People.

De 32-jarige actrice vroeg na anderhalf jaar huwelijk op 23 december de scheiding aan van acteur Glusman. Het paar trouwde in juni 2019 in het Parijse huis van haar vader, de zanger Lenny Kravitz.

Kravitz en de 33-jarige Glusman kregen een relatie in oktober 2016. De actrice, die onder meer bekend is van haar rollen in X-Men: First Class en Mad Max: Fury Road, onthulde de verloving in oktober 2018 in een interview met het tijdschrift Rolling Stone.

De actrice heeft niet publiekelijk gereageerd op de scheiding, maar in januari verwelkomde ze het nieuwe jaar door een cryptische boodschap op Instagram te plaatsen over "het weggooien van mensen, plaatsen en dingen die niet langer mijn grootste en hoogste goed dienen".