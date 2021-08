De Canadese actrice Emily VanCamp is bevallen van haar eerste kind. De 34-jarige VanCamp deelt donderdag op Instagram dat ze een dochter heeft gekregen.

Voor haar volgers kwam het nieuws als een verrassing, want de actrice had niet bekendgemaakt dat ze zwanger was.

Bij een zwart-witfoto schrijft de actrice, die onder meer bekend is van de series Revenge en The Resident: "Welkom op deze wereld, lieve kleine Iris. Onze harten lopen over van geluk."

VanCamp kreeg haar dochter met haar man, acteur Joshua Bowman. De twee leerden elkaar kennen op de set van Revenge, dat van 2011 tot en met 2015 te zien was. VanCamp en Bowman trouwden in 2018.