Loretta Schrijver, die onlangs is geopereerd nadat bij haar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld, zal voorlopig niet terugkeren in Koffietijd. De presentatrice vertelt in gesprek met RTL Boulevard dat dit nog te zwaar is.

"Dat is nog een beetje te zwaar", aldus Schrijver. "Om 5.30 uur op, 6.00 uur in de auto zitten, goed voorbereiden de avond ervoor, slapen."

Ook dat Koffietijd live wordt uitgezonden, speelt mee. Schrijver is wel weer begonnen met de opnames van het nieuwe seizoen van The Masked Singer. "Dat wordt opgenomen, dus stel: er gaat iets mis, dan kan je de boel nog even stilleggen."

In juni liet de presentatrice weten dat er beginnende darmkanker bij haar is ontdekt en dat het plekje na een tweede operatie is verwijderd. Schrijver kreeg last van complicaties, waaronder een longontsteking. Ze moest zes weken in het ziekenhuis blijven.

Koffietijd is sinds eind mei met zomerpauze. Twee weken daarvoor moest Schrijver wegens haar ziekte verstek laten gaan. De nieuwe reeks begint op maandag 30 augustus.