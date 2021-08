Boer Jaap Vreeken, die enkele jaren geleden meedeed aan Boer zoekt Vrouw, woont sinds kort samen met Helle. De bloemenkweker en de Deense hebben sinds anderhalf jaar een relatie, die ontstond na de opnames van het programma.

"We wilden samen verder en waren er allebei aan toe om het volgende stapje te zetten", vertelt Vreeken op de site van Boer zoekt Vrouw.

"Door corona lag het werk van Helle als schoonheidsspecialist stil en was ze al veel bij mij. Het is dus een logische stap om ook officieel te gaan samenwonen."

Het samenwonen bevalt goed, vertelt de voormalige Boer zoekt Vrouw-deelnemer. "We hebben echt goede gesprekken met elkaar, maar er is ook ruimte om te dollen. Helles dochter woont bij haar vader, de zoon van Helle woont hier. En dat gaat eigenlijk ook vanzelf. Er is natuurlijk heel veel veranderd, maar zo voelt het eigenlijk niet."

Vreeken deed in 2018 mee aan Boer zoekt Vrouw, maar wist in het programma niet de liefde van zijn leven te vinden. De kweker uit het Noord-Hollandse Rijsenhout kreeg in totaal vijftig brieven toegestuurd.

De nieuwe reeks van Boer zoekt Vrouw gaat op zondag 29 augustus van start. Hierin worden de nieuwe kandidaten voorgesteld, aan wie kijkers brieven kunnen sturen.