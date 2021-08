Martien Meiland heeft door de jaren heen meer last gekregen van vliegangst. De presentator en realityster vertelt aan De Telegraaf dat hij een reis naar Curaçao zoals hij deze zomer maakte, niet meer ziet zitten.

"Dat doe ik toch niet meer. Het is zo gek. Hoe ouder ik word, hoe banger ook. 9,5 uur in een vliegtuig, ik vind het maar niks", aldus de zestigjarige Meiland.

Hij legt uit dat hij niet meer op zijn gemak in een vliegtuig zit. "Ik voel elke bibber en trilling en denk dan: oooohh. Ik vroeg het zelfs de stewardess: klopt dat geluid wel? 'Ja hoor meneer, dat hoort er allemaal bij.' Maar ik weet het niet."

Meiland heeft niet altijd vliegangst gehad en vloog jaren geleden juist de hele wereld over. "Vroeger vloog ik voor de winkel een paar keer per jaar naar China en India, zestien uur was je dan onderweg. Toen zat ik nergens mee, maar nu…"

De realityster, bekend van het programma Chateau Meiland, zegt zich ook te realiseren wat hij allemaal te verliezen heeft. "Ik ben me heel erg bewust van mijn geluk en alles. Ik heb nooit kunnen bedenken hoe zich dat allemaal zou ontwikkelen met alles en iedereen", zegt hij over zijn gezin.