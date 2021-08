Maxime Meiland (25) en haar vriend Leroy Molkenboer (30) houden de naam van hun aanstaande dochter nog even geheim. Voor nieuwsgierige fans delen ze wel een Q&A op Instagram.

Fans konden het stel allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over de naam van de baby. Meiland vertelt dat haar vriend de naam heeft bedacht. "Ik moest in het begin wel even wennen hoor. Omdat het een naam is die je niet zo vaak hoort. Of eigenlijk niet. Ik ken niemand die zo heet", zegt ze in de video.

De aanstaande vader hoorde de naam van een vrouw op een draaidag. "Zij stelde zich voor en ik dacht: wauw dit is een mooie naam." Een Oudhollandse naam had het stel ook leuk gevonden.

Meiland maakte in maart bekend haar tweede kind te verwachten. De 25-jarige dochter van Martien Meiland en Erica Renkema heeft al een driejarige dochter, genaamd Claire.

Meiland en Molkenboer kochten onlangs samen een huis in Noordwijk. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland, waar hij als cameraman werkte. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie.