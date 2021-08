Michaël de J., de man die bekendstaat als de 'klusjesman' in de Deventer moordzaak, is blij met de excuses die Claudia de Breij heeft gemaakt voor een liedje dat zij in 2007 over de zaak zong. Dat heeft Yorick van Wageningen, de acteur die in de speelfilm over de zaak de rol van de 'klusjesman' speelt, woensdag op Twitter laten weten.

De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde 'boekhouder' Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat 'de klusjesman' van de weduwe - Michaël de J., een ander persoon - de moord zou hebben gepleegd.

De Breij bracht destijds op televisie een aubade aan Maurice de Hond. De cabaretière maakte onlangs in de podcast De Deventer Mediazaak met een nieuw lied excuses aan de 'klusjesman'. "Ik weet hoe ongelooflijk dankbaar M was voor je liedje", schrijft acteur Yorick van Wageningen. "En inderdaad. Velen zijn er ingestonken. En ik vind dat je het buitengewoon puik en ruimhartig hebt opgelost. En dat is, zeker in deze zaak, zo zeldzaam."

In de podcast De Deventer Mediazaak analyseert maker Annegriet Wietsma hoe moeilijk de media het vonden om zich in deze zaak bij de feiten te houden. Aan de hand van diverse fragmenten, onder meer uit De Wereld Draait Door, wordt aangetoond hoe journalisten de ongefundeerde verdachtmakingen van De Hond blijven herhalen. De Breij is de enige die in de podcast sorry zegt voor haar rol in deze dynamiek.