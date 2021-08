Pernille La Lau wil minder op het uiterlijk letten als ze in haar vrije tijd een man ontmoet. In gesprek met Nieuwe Revu zegt de Koffietijd-presentatrice dat ze het belangrijker vindt dat een man qua innerlijk echt bij haar past.

"Het gaat niet om wat die man in huis moet hebben, maar om wat ik zelf uit een relatie wil halen. Ik weet van mezelf op wat voor soort man ik val, qua look and feel, om het zo maar te zeggen", zegt de 49-jarige La Lau.

"Dat heeft me leuke mannen gebracht, maar niet iemand die mijn levenspartner kan worden. Ik probeer nu minder te kijken naar het uiterlijk en meer naar het innerlijk. Past deze man bij mij? Ik vind het belangrijk dat iemand stevig in z'n schoenen staat, dat hij back-up aan mij kan geven. Hij moet staan voor wie hij is en wat hij doet."

La Lau en de vader van haar kinderen gingen ruim twintig jaar geleden uit elkaar. Dat ze vanaf dat moment anders met de opvoeding van haar kinderen moest omgaan, heeft haar veel geleerd.

"Het leek me best pittig, maar daar hebben we weer een levensles, want het ging prima. En eigenlijk was het heel leuk, omdat je je kinderen als je er in je eentje voor staat op een andere manier leert kennen. Je kunt niet denken: mijn partner neemt het wel van me over, dus je moet zelf veel meer oplossingen verzinnen. Dat is soms lastig, maar geeft ook veel voldoening."

Op dit moment is er wel een man in het leven van La Lau, maar zelf noemt ze het een "love in progress".